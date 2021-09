Les Écureuils déjà à Antananarivo pour leur 1er match

Les Écureuils du Bénin sont déjà à Antananarivo dans le cadre de leur premier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Quatar 2022. Le vol spécial à eux affrété a atterri à l’aéroport d’Antananarivo mardi à 17h 45, heure de Cotonou.

Jeudi 02 septembre prochain, les Écureuils du Bénin croiseront les crampons avec les "Barea" du Madagascar. A leur descente d’avion dans la soirée de ce mardi, les joueurs et les membres de l’encadrement technique ont été conduits à l’hôtel Novotel d’Antananarivo.

Suivant le chronogramme établi, l’équipe nationale fera la reconnaissance de terrain ce mercredi avant la rencontre prévue pour jeudi à 17h, heure de Cotonou.

Pour ces éliminatoires, le Bénin évolue dans le groupe J aux côtés du Madagascar, de la République Démocratique du Congo et de la Tanzanie. Des nations toutes éliminées de la prochaine CAN.

F. A. A.

