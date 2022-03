Les Écureuils dames U-17 tombent à Rabat

Les "Écureuils" dames du Bénin et les "Lionnes de l’Atlas" du Maroc ont croisé les crampons, samedi 19 mars au Maroc, dans le cadre du match retour comptant pour le troisième tour des éliminatoires du Mondial féminin U-17, Inde 2022.

À la 15è minute de jeu, Mina Bachar El Hamzaoui ouvre le score pour le compte du Maroc. Yasmine Zouhair marque le deuxième but à la 25è. Ainsi, le match entre " Les Écureuils" dames U-17 et les "Lionnes de l’Atlas" s’est terminé par la victoire 2 buts à 0 en faveur des Marocaines. Les deux équipes s’étant neutralisées (1-1) en match aller, les joueuses du Maroc se qualifient au troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminin des moins de 17 ans, Inde 2022, avec un cumul de 3 à 1 pour le Maroc.

20 mars 2022 par