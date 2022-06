Les Écureuils battus à domicile par les Mambas

Les Écureuils du Bénin ont enregistré une seconde défaite dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Ils ont courbé l’échine face aux Mambas du Mozambique dans la soirée de ce mercredi 08 juin 2022 au stade de l’amitié GMK de Cotonou

Un but à zéro, c’est par ce score que le Mozambique s’est imposé au Bénin dans la soirée de ce mercredi 08 juin 2022. Moussa Latoundji et ses poulains n’ont pu prendre leur revanche sur la sélection mozambicaine de football après la défaite face au Sénégal (3-1), il y a quelques jours.

Avec ce résultat, le Bénin occupe toujours la dernière place, zéro point loin derrière le Sénégal, premier avec 06 points, le Mozambique, 2ème avec 04 points, et le Rwanda, 3ème avec 01 point.



F. A. A.

9 juin 2022 par ,