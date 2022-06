Les Ecureuils au Maroc pour le Tournoi international

Les Ecureuils handballeurs participent au Tournoi international de handball prévu du 27 juin au 30 juin 2022 au Maroc. Avant leur départ à Laâyoune (Maroc), les représentants du Bénin ont dîné avec le président de la Fédération Béninoise de Handball Sidikou Karimou dans la soirée de dimanche 26 juin 2022, à Nobila Hôtel à Cotonou. La réception s’est déroulée en présence du représentant du ministre des sports, Bellarminus Kakpovi.

Sur invitation de la Fédération Royale Marocaine de Handball, la sélection senior masculine de handball du Bénin s’est envolée, dimanche 26 juin 2022, pour Laâyoune au Maroc dans le cadre du Tournoi international de handball qui se déroule du lundi 27 juin au jeudi 30 juin 2022.

Une délégation conduite par le président de la Fédération Béninoise de Handball Sidikou Karimou et le secrétaire général du ministère des sports Bellarminus Kakpovi a galvanisé le moral aux ambassadeurs du Bénin avant leur départ. « Nous sommes là pour vous souhaiter bon voyage et une bonne compétition mais également pour remercier Nobila, notre partenaire qui n’a ménagé aucun effort pour nous aider à vous mettre dans les meilleures conditions. Il vous revient de faire le travail nécessaire pour nous donner le sourire à travers vos prestations », a indiqué Sidikou Karimou, président de la Fédération Béninoise de Handball, lors d’un dîner.

« Nous avons foi en vous et comptons sur vous. Nous savons que vous êtes capables de nous ramener la victoire, même si dans ce cadre, il s’agit d’un tournoi amical », a ajouté Bellarminus Kakpovi, secrétaire général du ministère des sports représentant le ministre.

Les handballeurs béninois assuré qu’ils sont conscients de l’enjeu. « C’est une fierté pour nous d’aller défendre les couleurs nationales. (…) Nous sommes conscients de la mission qui est la nôtre et nous ferons tout pour ne pas décevoir », s’est engagée la sélection nationale par la voix Lionel Affanou, porte-parole des joueurs.

C’est le même engagement au niveau de l’équipe d’encadrement des Ecureuils handballeurs. « Nous partons le moral au beau fixe parce que grâce aux efforts de la Fédération Béninoise de Handball et de son partenaire, Nobila, nous nous sommes préparés dans les meilleures conditions. Nous promettons revenir de ce tournoi avec de bons résultats », a promis Aimé Sebio, membre de l’encadrement technique.

M. M.

27 juin 2022 par