Les Écureuils affrontent les Panthères à Lisbonne

Les Écureuils du Bénin profiteront des journées FIFA, pour affronter en match amical le 11 octobre 2020 à Lisbonne au Portugal, les Panthères du Gabon. Annoncée au départ aux Pays-Bas, puis en Autriche, c’est finalement dans la capitale portugaise que se déroulera la rencontre qui mettra au prise le Bénin et le Gabon.

Le sélectionneur des Écureuil, Michel Dussuyer rendra public le mardi prochain les joueurs retenus pour ce face à face.

La sélection béninoise reprendra bientôt les compétitions après une longue période d’arrêt liée à la pandémie du Coronavirus. Pour relancer son équipe Michel Dussuyer essayera de remettre sa troupe en jambe par cet amical face aux Panthères du Gabon le 11 octobre prochain à Lisbonne.

Cette rencontre permettra au technicien des Écureuils, Michel Dussuyer et ses poulains de préparer la double confrontation des éliminatoires de la CAN, Cameroun 2022,

contre le Lesotho prévue pour le mois de novembre prochain.

Le match amical du 11 octobre n’est seulement important pour le Bénin, il l’est également pour l’équipe gabonnaise dirigée par le sélectionneur, Patrice Neveu dont l’objectif est de faire une revue de troupe après la longue trêve imposée par la Pandémie du Covid 19. À cet effet le sélectionneur gabonnais à rendu publuc la liste des 22 joueurs retenus pour défier le Bénin. Du côté de la sélection béninoise, la liste des joueurs retenus pour l’expédition de Lisbonne sera connue le mardi 29 septembre prochain.

Pour rappel, le Bénin est logé dans le groupe L des éliminatoires de Can, Cameroun 2022 composé du Nigéria, la Sierra-Léone, le Lesotho et le Bénin. À l’issue des deux premières journées, la sélection béninoise totalise 3 points et se place derrière le Nigéria.

Marcel H.

26 septembre 2020 par