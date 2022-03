Les Ecureuils affrontent les Eperviers ce mardi

Les Ecureuils du Bénin jouent leur troisième et dernier match de la journée FIFA du mois de mars 2022 ce mardi 29 mars. Ils seront face aux Eperviers du Togo.

La sélection nationale de football poursuit l’aventure des matchs amicaux à Antalya en Turquie. Le groupe dirigé par le sélectionneur par intérim, Moussa Latoundji va livrer son dernier, et troisième match dans le cadre de la fenêtre FIFA de mars 2022 ce mardi. Les Ecureuils seront aux prises avec les Eperviers du Togo.

Pour les deux premiers matchs, les Ecureuils ont croisé les crampons avec le Libéria et la Zambie. Deux matchs soldés par deux victoires du Onze national (4-0 face au Libéria), et (2-1 avec la Zambie).

Le public sportif béninois attend une troisième victoire de l’équipe nationale au terme de la rencontre avec le Togo.

F. A. A.

29 mars 2022 par