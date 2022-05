Les Ecureuils U-20 retenus au Tournoi UFOA/ B

Mathias Déguénon, le sélectionneur a rendu publique, jeudi 05 mai 2022, la liste des Ecureuils de moins de 20 ans retenus pour défendre les couleurs du Bénin au Tournoi qualificatif U-20 de l’UFOA zone B.

Une liste de vingt (20) joueurs a été rendue publique dans le cadre du Tournoi qualificatif U-20 de l’UFOA zone B prévue du 07 au 21 mai 2022 au Niger.

Logé dans le groupe A au même titre que le Niger, la Côte d’Ivoire et le Togo, le Bénin jouera son premier match le samedi 07 mai 2022 contre le Togo.

LISTE DES 20 JOUEURS RETENUS

Gardiens de but

Aziz Raman Karim Dadjê fc

Aimé Nouatin JSP

David Dava Agossa EAD/ AS PK12 (Djibouti)

Défenseurs

Tamimou Ouorou (Aspac)

Rabiou Sankamao (Aspac)

Samson Gouakinnou (Dynamo d’Abomey)

Cyrille Aloya (Draggons Fc)

Barka Kader Malick (Tonnerre)

Bacharou Assolohan (Ef Murcia Promesas, Espagne)

Madjid Adam Alidou (Damissa)

Milieux

Rodolphe Aloko (Dynamo d’Abomey)

Alassane Maboumou (Coton Fc)

Femy Monlade (Takunin)

Abdel Dokou (Éternel)

Malick Tongui (Us Tataouine, Tunisie)

Attaquants

Farid Edou (Dadjê Fc)

Rivaldo Alitonou (Coton Fc)

Zoulkanéri Seidou (Loto-Popo)

Samidou Bawa (Éternel)

Djalilou Ibrahim (Uss Kraké

