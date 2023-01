Les Ecureuils Juniors déjà au Maroc

Mathias Deguenon et ses poulains ont foulé le sol marocain dans la journée de ce lundi 30 Janvier 2023.

C’est le dernier stage de préparation pour la coupe d’Afrique des nations U20, les Ecureuils juniors et leur staff ont rejoint Casablanca ce lundi 30 janvier sain et sauf. Après les premières formalités administratives d’usage, le groupe béninois a pris ses quartiers à l’hôtel Farah de Casablanca.

Dans la fraîcheur de Casablanca, Mathias Deguenon et ses joueurs ont vite repris de service. Ils ont en effet tenu leur première séance d’entraînement durant une heure d’horloge.

Au menu, une séance de régénération, de la maîtrise technique et de la coordination. Le groupe dirigé par Mathias Deguenon s’est prêté dans un premier temps à la prévention et du footing pendant une trentaine de minutes. Pour finir, l’équipe à travailler sur la maîtrise technique et la coordination avant de prendre congé des installations du stade annexe Shabab Mouhamedia.

Ce mardi 31 janvier, le vrai travail et plus intensifié va démarrer.

Josué SOSSOU

