Les Démocrates relèvent du positif dans la gouvernance Talon

Le Vice-président du parti d’opposition Les Démocrates, Alassane Tigri a relevé ce qu’il y a de positif dans la gouvernance de Patrice Talon depuis 6 ans que le chef de l’Etat est au pouvoir. C’est ‘’Sous l’arbre à palabres’’.

Réélu pour un deuxième mandat (2021-2026) à la présidence du Bénin, le Chef de l’Etat Patrice Talon a posé « certainement des actes positifs » et il ne « serait pas juste de dire qu’il n’a rien fait ». C’est que pense le parti d’opposition Les Démocrates de la gouvernance du président Patrice Talon, six ans après son accession au pouvoir en 2016, selon son vice-président ‘’Sous l’arbre à palabres’’.

« Nonobstant tout ce qu’il (le président Patrice Talon, Ndlr) aurait dû faire au regard de tout l’appareil économique et politique en ses mains et qu’il n’a pas utilisé à bon escient pour obtenir davantage de résultats, il faut reconnaitre que sur le plan sécuritaire, des efforts ont été faits. Ainsi, l’insécurité à l’intérieur du pays a reculé ainsi que les tracasseries policières dont les commerçants sont l’objet. Il faut également constater que les infrastructures routières sont réalisées et c’est une bonne chose, quoique l’opacité demeure quant à leur coût de réalisation. Ensuite, la politique d’assurance vie », a reconnu Alassane Tigri.

Mieux faire…

Le chef de l’Etat doit penser à la généralisation de l’assurance-maladie dans le Bénin et à toutes les couches, au renforcement des libertés, à plus d’actions au niveau social, etc. « (…) Nous attirons l’attention sur le fait que l’homme ne vit pas que de pain encore moins, d’Asphaltage. Il a fondamentalement besoin de liberté, de paix, de tranquillité à travers le respect de ses droits humains (…). Le social, c’est d’abord certaines choses notamment le pain et la liberté, le panier de la ménagère. C’est de la manière dont ces éléments clés sont impactés que nous pouvons parler de visibilité du social », a indiqué le vice-président du parti Les Démocrates.

M. M.

11 mai 2022 par