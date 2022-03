Les Conventions signées entre le Bénin et l’OMT revisitées

En visite de travail au Bénin, une délégation de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) a eu une séance de travail, mercredi 22 mars 2022, avec le ministre du tourisme, de la culture et des arts.

Jean-Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts a fait le tour d’horizon des Conventions signées entre le Bénin et l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) avec une délégation de l’OMT mercredi 22 mars 2022. Il s’agit de la réforme sur la mise au point du système des statistiques et du Compte Satellite du tourisme (CST) expérimental en République du Bénin ; la réforme sur la formation d’un vivier de 54 guides de tourisme et celle sur le processus d’actualisation du système d’octroi d’agréments, licences et de classement des entreprises touristiques au Bénin initiées avec l’appui technique de l’OMT et le soutien financier de la Banque mondiale. Ces trois réformes matérialisées à travers des Conventions avec l’OMT, l’organisation des Nations-Unies chargée du développement du tourisme durable ont été passées en revue avec la délégation.

La délégation conduite par Jaime Mayaki, Directeur adjoint du département Afrique de l’OMT a échangé avec le ministre en présentiel en compagnie du Chargé de mission du Chef de l’État pour le tourisme, du Directeur adjoint de cabinet, du Conseiller technique à l’hôtellerie et au tourisme, du Directeur général de l’ANPT, de la Coordinatrice du Projet PCTT, de la Directrice du développement du tourisme Faïzath Kora et du représentant de la Banque mondiale qui était en ligne.

La délégation a effectué, à l’issue de la séance de travail, une visite sur les chantiers de construction d’infrastructures touristiques ouverts à Ouidah. L’OMT, par les voix du Directeur adjoint du département Afrique de l’OMT et de Vanessa Satur du Département de la coopération technique, a réitéré son engagement à accompagner le Bénin dans la mise aux normes et standards internationaux de ses produits touristiques.

M. M.

25 mars 2022 par ,