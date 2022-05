Les Belges toujours en tête de peloton

La seconde étape du Tour cycliste international du Bénin s’est achevée il y a quelques instants. C’est le Belge Vangheluwe Seppe qui a remporté le maillot jaune sur les 133,330 Km (Djougou-Parakou).





Nouvelle victoire des Belges à la 17ème édition du Tour cycliste international du Bénin. Vangheluwe Seppe remporte le maillot jaune après De Decker Bjorn à la 2ème étape. Il est suivi de Jonathan Bouwer de l’Afrique du Sud, et de l’Allemand Keller Hermann, respectivement 2ème et 3ème.

Après ces deux premières étapes, le Tour cycliste du Bénin va se poursuivre ce mercredi 05 mai pour la troisième étape (Savalou-Banamè-Bohicon) longue de 127,700 Km.

L’édition 2022 du Tour cycliste international du Bénin est parrainée par le réseau Moov Africa et la SOBEBRA.



