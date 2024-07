La Direction des Examens et Concours du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a rendu publique la liste des cinquante (50) meilleures filles par département à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), session de 2024. Il s’agit du classement par ordre de mérite des candidats ayant plus de 9 ans et moins de 19 ans.

LISTE DES 50 MEILLEURES FILLES AU CEP 2024 PAR DÉPARTEMENT

20 juillet 2024