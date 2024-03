Les 24 nations en compétition pour l’Euro 2024

On connaît désormais les 24 pays qui disputeront l’Euro 2024 du 14 Juin au 14 Juillet prochain en Allemagne. Les trois derniers tickets de qualification ont été distribués, ce mardi soir, au terme des derniers matchs de barrages.

Victorieux sur le Pays de Galles aux tirs au but, la Pologne (0-0/5-4 aux Tab) s’est qualifiée en rejoignant le groupe D de la France avec l’Autriche et les Pays-Bas. L’Ukraine et la Géorgie sont les deux derniers qualifiés. La Géorgie qui a éliminé la Grèce va disputer l’Euro pour la toute première fois de son histoire l’été prochain.

Voici les 24 équipes qualifiées pour l’Euro 2024 :

Groupe A

Allemagne

Hongrie

Écosse

Suisse

Groupe B

Espagne

Albanie

Croatie

Italie

Groupe C

Angleterre

Danemark

Slovénie

Serbie

Groupe D

France

Autriche

Pays-Bas

Pologne

Groupe E

Belgique

Roumanie

Slovaquie

Ukraine

Groupe F

Portugal

Turquie

Tchéquie

Géorgie

J.S

27 mars 2024 par ,