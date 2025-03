Les 23 Amazones retenues pour le deuxième tour

Le sélectionneur Idah Azonsou a révélé ce samedi 1er Mars 2025, la liste des 23 joueuses convoquées pour la double confrontation face à la RD Congo. Les matchs entreront dans le cadre du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde U17 Féminine 2025.

La manche aller est prévue pour le Dimanche 9 mars 2025 à Lomé alors que le retour est annoncé pour le Dimanche 16 Mars 2025 à Kinshasa.

La liste des 23 amazones U17 sélectionnées :

Gardienne

1-YESSOUFOU Moustaliratou (AS LAGARDE)

2-SAIZONOU Larissa Parusse (UMSA)

3-TCHAOUMA Roukayatou Hadia (BAHSON)

Défense

4-VIDINHOUÈDE Estelle Mahuton (UMSA)

5-AMOUSSOUGA Chancelle (ASSABA FA)

6-BEI Déo-Gracias (UMSA)

7-ALLASSANE Assanath (AS COTONOU)

8-YOKOSSI Daria (AS COTONOU)

9-BOUKARI Zouwebatou (DEFI FC)

10-TCHILI KOUBONOU Rosaline (AS GAMIA)

Milieu

11-LOKOSSOU Riquelme Hermionne (AS LAGARDE)

12-KPINZOU Kemi (TAMBOUR FC)

13-HOUNKPO Prisca (AS JFA)

14-ADOU Kaoussara (IFA)

15-DANGUI Nazifatou (AS GALAXY)

16-TITIBI Auriane (DEFI FC)

Attaque

17-AWENAN Mouïbath (AS COTONOU)

18-SEWOVON Agnès (AS JFAS)

19-MAMAN Kouta Ismath (AS COTONOU)

20-KINDOZANDJI Merveille (ASSABA FA)

21-VIHOZONDE Mahutin Grâce (2AB)

22-GANDONOU Yénido Romaine (TAMBOUR FC)

23-ETCHOU Labyile Ruchimene (AS LAGARDE)



