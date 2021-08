Le verdict attendu ce mardi

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme va rendre ce mardi 24 août 2021 son verdict dans l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi.

L’ex-maire Georges Bada et ses coaccusés seront fixés sur leur sort ce jour. Après les réquisitions et les plaidoiries à la quatrième audience (3 août), le dossier a été mis en délibéré pour le 24 août 2021. Lors de la dernière audience, le ministère public représenté par le Procureur spécial près la juridiction a requis une peine de 8 ans de prison et une amende de 5 millions contre l’ex maire de la commune d’Abomey- Calavi Georges Bada, Patrice Hounyeva, Julien Honfo, Sébastien Kouassi Dohou, Appolinaire Toudounou Hounguè, Soudé Kpossou Théodore et Victor Adimi. 10 ans d’emprisonnement ferme et une amende de cinq millions ont été requis contre chacun des prévenus tels que Désiré Hounmavo et Bernard Hounsou, chef d’arrondissement central d’Abomey-Calavi.

Le ministère public a demandé que Léon Kpobli, Chef de l’arrondissement de Godomey, Sébastien Dohou et Noël Toffoun soient placés sous mandat de dépôt pour abus de fonction. Il a été demandé à la Cour de condamner dame Alimatou Kpohinto, la plaignante, à 5 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions d’amende pour complicité d’abus de fonction et le retour du domaine querellé (39 hectares) dans le patrimoine de la commune. La relaxe pure au bénéfice du doute a été requise pour une dizaine de prévenus.

