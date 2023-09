Le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda désigné pays hôte

Après le Maroc qui accueillera la CAN 2025, en 2027, ce sera au tour du trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. La CAF a officialisé l’annonce ce mercredi 27 septembre 2023.



Après avoir développé son football et ses infrastructures de manière, les Lions de l’Atlas du Maroc souhaitaient conclure avec l’organisation d’une CAN. Et ce mercredi le Royaume est récompensé. La CAF a désigné le Maroc comme pays hôte de la CAN 2025.

L’instance africaine de football a également annoncé, comme prévu, le pays organisateur de la CAN 2027. Et ce sera pour le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. Le dossier a été préféré à celui du Sénégal. La CAF a justifié ce choix par la volonté de développer également ces régions du football pour poursuivre l’ascension du foot africain.

J.S

