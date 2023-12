Le tirage au sort complet de la Copa America 2024

Dans la nuit de jeudi 07 Décembre 2023 au vendredi, le tirage au sort de la Copa America 2024 s’est tenu à Miami enx Etats Unis.



La 48e édition de la Copa América 2024 se déroulera aux États-Unis du 20 juin au 16 juillet 2024. La compétition était initialement prévue en Équateur mais, tout a finalement tourné en faveur du pays dirigé par Joe Biden. Cette nuit avait eu lieu le tirage au sort de la phase de poules.

L’Argentine de Lionel Messi se retrouve avec le Pérou, le Chili et le vainqueur du match (barrages) Trinidad et Tobago-Canada. Invités au tournoi, les États-Unis devront faire face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa, au Panama et à la Bolivie. Le Brésil lui, a hérité de la Colombie, du Paraguay et du vainqueur du duel Honduras-Costa Rica.

Voici les groupes de la Copa America :

Groupe A : Argentine, Pérou, Chili, Canada ou Trinité-et-Tobago

Groupe B : Mexique, Équateur, Venezuela, Jamaïque

Groupe C : États-Unis, Uruguay, Panama, Bolivie

Groupe D : Brésil, Colombie, Paraguay, Costa Rica ou Honduras

