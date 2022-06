« Le taux global d’exécution de MCA Bénin II est d’environ 90 % »

Le programme Millennium Challenge Account (MCA) Bénin II a bouclé ce mercredi 22 juin, les 5 années régulières de sa mise en oeuvre. La Coordination nationale et la MCC ont présenté à la presse le point d’exécution du programme et partagé avec cette dernière les informations sur les 12 mois supplémentaires avant de passer en revue les défis stratégiques autour de la bonne réalisation des objectifs du Compact pendant la période d’extension.

N’eût été les 12 mois d’extension portant la fin du programme au 22 juin 2023, le programme Millennium Challenge Account « (MCA) Bénin II » s’arrête aujourd’hui.

Le Coordonnateur national de MCA Bénin II, Gabriel Dégbègni et le Directeur résident de Millennium Challenge Corporation (MCC), Christopher Broughton ont échangé avec la presse sur le bilan des 60 mois de la mise en oeuvre du programme et annoncé les perspectives.

« Nous avons engagé 91 % des ressources qui ont été mises à notre disposition et décaissé à ce jour, 70% et nous avons encore 12 mois pour boucler toutes les activités que nous avons », a expliqué le coordinateur national.

Et le Directeur résident de Millennium Challenge Corporation (MCC), Christopher Broughton a bien clarifié que « Si nous n’étions pas en période de pandémie de Covid le programme ne dépasse pas 5 ans. Mais à cause de la pandémie, le gouvernement américain a accordé une extension d’un an ».

« Pour ce qui concerne le processus, nous avons procédé à la réhabilitation, à la modernisation et à l’extension du réseau électrique de la SBEE », a indiqué le Coordonnateur national, Gabriel Dégbègni.

Selon ses explication, toute tension confondue, le programme a contribué à construire plus de mille kilomètres de ligne électrique que ce soit en câble souterrain 63 Kv, que ce soit en câble souterrain 33 Kv ou que ce soit en câble souterrain 15 Kv y compris aussi la réhabilitation du réseau électrique aérien dans le nord notamment à Djougou, Natitingou, Parakou et environ.

Le programme, poursuit-il a permis la construction des postes électriques, aussi bien à Cotonou (8 postes électriques) et dans les régions ci-haut citées pour renforcer la capacité de transformation qui passe de 250 Mva à environ 1200 Mva. « c’est à dire qu’on renforce la capacité de transformation du réseau électrique 5 fois », a-t-il ajouté avant de montrer que cela va contribuer à stabiliser la tension électrique, à réduire les pertes, mais également à mettre à la disposition des consommateurs, de l’énergie électrique pour la satisfaction de leurs besoins.

Par ailleurs, dans ce même processus souligne-t-il, nous avons construit le centre nationale de contrôle de la distribution de l’électricité que ce soit à Akassato où nous avons le centre principal et à Bohicon où il y a le centre repli. Sur la cinquantaine de postes une vingtaine sont prêts.

Il a aussi évoqué la question de l’électrification hors réseau. « En plus de ces activités, il y a plusieurs mini-réseaux qui sont en construction mais aussi les activités de distribution et de commercialisation par les promoteurs retenus ».

Des systèmes solaires domestiques, des activités d’efficacité énergétique sans oublier les activités d’infrastructures essentielles notamment dans la santé, l’éducation, et l’alimentation en eau potable pour la population en milieu urbain. A cela s’ajoute le volet renforcement de capacité des différents acteurs notamment la SBEE, la CEB, l’ABERME etc... sans oublier toutes les réformes qui ont été engagées dans le secteur soit pour la production indépendante d’électricité ou l’électrification hors réseau à travers a mise en place d’un cadre réglementaire qui a été adopté par le gouvernement.

Le Coordinateur national de MCA Bénin II, Gabriel Dégbègni a fait savoir que de façon globale, le taux d’exécution du programme tourne autour de 90 % hors les min-réseaux électriques.

En ce qui concerne les perspectives à court terme il espère achever tous les travaux d’ici la fin de l’année, « Mais ensuite puisque nous nous inscrivons dans la durabilité, dans la pérennisation des infrastructures, il faut poursuivre les activités avec partenaires pour le transfert des compétences, le transfert infrastructures réalisées. Et nous assurer que toutes les dispositions sont prises pour l’entretien, la maintenance, la bonne exploitation de ces infrastructures pour qu’elles servent nos population pour les 20 ou 30 ans à venir » a-t-il conclu

M.H.

22 juin 2022 par