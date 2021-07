Le stade de l’Amitié désormais aux normes internationales

Le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou a été officiellement remis au gouvernement béninois, le 1er juillet dernier, après sa rénovation. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin S.E.M. Jingtao Peng, des ministres béninois du Cadre de vie, des Affaires étrangères et des Sports.

Les travaux de modernisation du stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou sont terminés. Le joyau a été livré, jeudi 1er juillet 2021, à la partie béninoise.

Lors de la cérémonie de remise, l’Ambassadeur de la Chine S.E.M. Jingtao Peng a indiqué que le stade réhabilité et modernisé va rouvrir une scène de témoignages pour les grands succès du peuple Béninois dans la réalisation du Bénin Révélé. L’ambassadeur s’est réjoui de la coopération sino-béninoise qui est en bonne voie.

Procédant à la réception du joyau, Aurélien Agbenonci, ministre des Affaires étrangères et de la coopération a traduit la gratitude et la reconnaissance du président Patrice Talon et du peuple béninois à la Chine. « Le choix fait par le Président de la République de rebâtir notre pays du point de vue de son apparence des infrastructures qui doivent jalonner désormais nos villes et campagnes n’a pas épargné ce qui existe déjà. Le résultat est là et nous voyons », a déclaré le chef de la diplomatie béninoise.

Pour le ministre des sports Oswald Homeky, le stade répond désormais aux normes internationales et peut accueillir toutes sortes de compétitions internationales.

Le coût des travaux de rénovation et de modernisation du stade de l’Amitié est de 13 milliards FCFA.

M. M.

