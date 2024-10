Le secteur privé béninois se préoccupe de la formation technique et professionnelle

Le 1er Symposium sur la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (SN-EFTP) s’est tenu du jeudi 24 au vendredi 25 octobre 2024 à Cotonou. C’est à l’initiative du secteur privé béninois (CCI-Bénin, CMA, CNA, CNP-Bénin et CONEB).

‘’Implication, enjeux et perspectives pour le secteur privé’’ est le thème du premier Symposium national sur la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Enseignement et Formation Techniques et Professionnels (SN-EFTP) qui se déroule du 24 au 25 octobre 2024 à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Il est organisé par les chambres consulaires et organisations patronales (CCI-Bénin, CMA, CNA, CNP-Bénin et CONEB). L’objectif, selon Christian MONDJANNAGNI le président du comité d’organisation, est « d’analyser et de s’approprier les orientations et options stratégiques des réformes en cours dans l’EFTP, d’identifier les différents mécanismes d’implication du secteur privé dans l’EFTP au Bénin et surtout de faire des propositions d’actions et des recommandations clés ».

Il s’agit de deux journées de réflexion avec le secteur public, les Partenaires techniques et financiers ainsi que des experts venus d’autres pays.

Les actions et réformes dans l’EFTP ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’implication du secteur privé, a reconnu le Directeur général de l’Agence de développement de l’enseignement technique. Sylvain Fructueux AHO indique que cela est mentionné dans l’axe 5 de la stratégie nationale de l’enseignement et formation techniques et professionnels adoptée par le gouvernement béninois en décembre 2019.

« De même, la loi n°2022-01 du 25 janvier 2022 portant loi-cadre sur le FTP en République du Bénin repositionne l’entreprise et le secteur privé au cœur du dispositif de conception et de mise en œuvre des actions de l’enseignement technique et formations techniques et professionnels », a-t-il ajouté. Le Dg ADET a salué l’initiative et souhaité que des résolutions fortes soient issues du Symposium en vue de doter l’économie béninoise de ressources de qualité.

Procédant à l’ouverture officielle des assises, le directeur de cabinet du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Ayouba GARBA a également mis l’accent sur le rôle du secteur privé dans l’ETFP.

La stratégie nationale de l’ETFP, selon lui, prévoit une priorisation des options de mutualisation des ressources avec le secteur privé à travers la co-gestion des établissements ou la gestion déléguée sur le plan du partenariat économique.

« Il est envisagé l’élaboration d’un document cadre de partenariat public privé dans l’EFTP intégrant le secteur public, le secteur privé économique et le secteur privé de l’éducation », a expliqué le directeur de cabinet.

Les travaux ont démarré par un conférence inaugurale suivie de débat sur le thème : « Quelle gouvernance partenariale de l’EFTP pour un développement économique performant ? ».

Entre autres communications présentées à ce premier Symposium, il y a « Les réformes en cours dans le sous-secteur de l’EFTP : contraintes et actualisation » ; « Partenariat public privé dans l’EFTP : rôles et responsabilités du secteur privé » ; « Quelles restructurations et incitations pour une implication effective du secteur privé dans l’EFTP ? ».

Le Maroc a partagé ses expériences de responsabilisation du secteur privé dans l’EFTP avec le Bénin dans le cadre d’un panel de discussions.

