Le règlement semencier régional harmonisé en évaluation à Cotonou

L’hôtel Golden Tulip de Cotonou abrite du mercredi 8 au vendredi 10 juin 2022, la 7e réunion statutaire du Comité régional des semences et plants d’Afrique de l’Ouest (CRSPAO) organisée par le CORAF. L’ouverture officielle des travaux a été faite par la Secrétaire Générale du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Françoise Assogba Komlan en présence des représentants des comités nationaux des semences des 17 Etats membres de la CEDEAO, UEMOA et du CILSS ainsi que d’autres principaux acteurs régionaux privés et publics du secteur semencier en ligne.

Evaluer la mise en œuvre de la réglementation régionale harmonisée en matière de semences ; c’est le but de la 7e réunion statutaire du Comité régional des semences et plants d’Afrique de l’Ouest (CRSPAO). Elle est organisée par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), Secrétaire permanent du CRSPAO.

Le CORAF est également chargé de gérer la mise en œuvre de la réglementation régionale harmonisée des semences et plants et de coordonner le secrétariat exécutif conjoint du CRSPAO pour le compte des organisations régionales CEDEAO, UEMOA et CILSS (accord de coopération signé le 4 juin 2018 à Ouagadougou entre les trois organisations sur les questions semencières).

« L’importante contribution des intrants de qualité dans l’amélioration de la productivité agricole reste fondamentale. Et c’est pourquoi, le CORAF s’est investi sur instruction de la CEDEAO dans l’élaboration d’une stratégie régionale intégrée des intrants agricoles pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel », a déclaré le Directeur exécutif du CORAF Dr Abdou Tenkouano.

L’adoption et la mise en œuvre par les Etats membres de cette stratégie poursuit-il, contribuera à l’atteinte des objectifs des politiques agricoles communes. « Il est attendu de la mise en œuvre de cette réglementation qu’elle constitue le socle pour la création et la consolidation d’un marché régional des semences matérialisant ainsi l’intégration régionale pour le plus grand bénéfice des agriculteurs de notre sous-région », a ajouté Dr Abdou Tenkouano.

Pour le Représentant de l’USAID Abdrahamane Dicko, les trois jours de travaux doivent permettre d’identifier les défis majeurs à relever pour l’amélioration de la mise en œuvre des politiques. « En tant que partenaire technique et financier, nous réaffirmons encore une fois notre disponibilité pour l’accompagnement et nous nous réjouissons de constater la présence du représentant du secteur privé qui occupe une place importante dans le travail que nous sommes en train de faire », a affirmé le Conseiller en Programme Politique et Régional de l’USAID Afrique de l’Ouest.

Construire un secteur semencier ouest-africain fort et concurrentiel

La recherche d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle est au cœur du mandat du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS).

A en croire Dr Siaka Dembélé, représentant le Directeur général de l’Institut du Sahel (INSAH), institut spécialisé du CILSS, « l’atteinte de cet objectif passe nécessairement par l’utilisation d’intrants agricoles de bonne qualité notamment les semences, les pesticides, les engrais ».

Dr Siaka Dembélé s’est réjoui des progrès enregistrés dans les différents domaines.

Le Représentant résident de l’UEMOA au Bénin, Batchassi Yaovi a apprécié l’engagement des différentes parties prenantes dans la mise œuvre du projet commun d’harmonisation de la réglementation semencière régionale dans les 17 pays de l’espace CEDEAO, UEMAO et CILSS.

« La question de la réglementation des semences a toujours été un domaine sensible au vue de la place importante de la disponibilité de semences de qualité dans l’amélioration de la production de l’agriculture et dans la construction du marché commun au sein de notre espace régional. A cet effet, il s’agit d’harmoniser les règles de production de certification et de commercialisation des semences et plants afin d’assurer leur libre circulation dans l’espace communautaire », a indiqué le Représentant résident de l’UEMOA au Bénin. Il a exhorté les participants à faire des propositions pertinentes dans l’optique de construire ensemble un secteur semencier ouest-africain fort et concurrentiel.

Dans son discours d’ouverture, la Représentante du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP), Françoise Assogba Komlan, a relevé le rôle de la semence. « Elle contribue pour au moins 40% à la formation des rendements des cultures en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Son rôle est plus prépondérant que celui des autres facteurs clés tels que : l’utilisation de bonnes pratiques agricoles, la fertilité et l’alimentation en eau du sol, la protection des cultures, et la gestion des aléas climatiques », a expliqué la Secrétaire Générale du MAEP.

La coopération entre la CEDEAO, l’UEMOA et le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel pour la mise en œuvre des réglementations en matière de contrôle de qualité de certification et de commercialisation des semences et plants est une avancée remarquable dans le processus d’intégration en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Dans ce processus d’intégration, soutient la Représentante du MAEP, « l’harmonisation des règles et la mise en œuvre conjointe de la réglementation régionale constituent un tremplin pour offrir un cadre réglementaire idoine pour la production et la commercialisation des semences de qualité aux braves producteurs agricoles afin de booster la productivité et la production agricole, de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’amélioration durable des conditions de vie des populations ».

Mme Françoise Assogba Komlan a rassuré que le « Bénin ne ménagera aucun effort pour soutenir les efforts de développement du sous-secteur semencier dans la sous-région ouest-africaine et au Sahel.

Durant les trois jours de travaux, les participants vont examiner et discuter de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la réglementation harmonisée dans les États membres ; examiner et adopter le manuel des procédures régionales harmonisées pour importation et l’exportation de semences en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Ils vont également discuter des questions stratégiques régionales sur les intrants agricoles et partager des informations et expériences en cours sur le secteur des semences dans l’espace communautaire.

A la fin des travaux, un procès-verbal de la septième session du comité régional sera élaboré, présenté et validé par les membres statutaires.

Akpédjé Ayosso

