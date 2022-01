Le rapport de la 7e revue présenté à Patrice Talon

Le Président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop à la tête d’une délégation a présenté les résultats des travaux issus de la 7e revue technique de la mise en œuvre des réformes et directives de l’UEMOA par le Bénin. C’était lors d’une audience jeudi 20 janvier 2022 au Palais de la Marina.

Le bilan du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA est satisfaisant selon le Président de la Commission. « Nous avons présenté les résultats de nos travaux au Chef de l’État Patrice TALON. Il en ressort globalement un niveau d’exécution satisfaisant pour la République du Bénin qui a veillé à une transposition globale des textes de l’UEMOA. Ce qui nous donne en termes de niveau d’exécution, un taux de 76,2 % que nous avons jugé satisfaisant », a déclaré Abdoulaye Diop à sa sortie d’audience.

Au niveau de la gouvernance économique et de la convergence, poursuit-il, nous avons noté des niveaux d’exécution très satisfaisants de plus de 80% et ça concerne des domaines importants que sont celui des marchés publics, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme. « Ces avancées seront maintenues, j’en suis sûr », a-t-il confié.

En ce qui concerne le marché commun, au niveau des réformes sectorielles, il y a également des avancées dans un certain nombre de domaines. A en croire le Président de la Commission, le Bénin est appelé aussi à faire des efforts supplémentaires dans d’autres domaines. Il s’agit des questions de libre circulation ; de la concurrence ; d’infrastructures de gestion ; des infrastructures ferroviaires.

« Le Président de la République a donné des orientations assez claires et assez fortes pour mettre en œuvre des directives auxquelles nous attachons beaucoup d’importance. Cela fera tâche d’huile au niveau des autres États afin qu’on puisse aller plus en avant dans les réformes, dans la transposition des directives notamment en ce qui concerne les professions libérales. Nous repartons de cette audience très satisfaits », a ajouté Abdoulaye Diop.

L’ audience a eu lieu en présence du Ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Le Président de la Commission était accompagné du Commissaire de l’UEMOA, Jonas Gbian et du Représentant résident Yawovi Batchassi.

A.Ayosso

