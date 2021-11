Le projet WACA à la rescousse des populations d’Agoué

Une série de travaux ont été lancés, jeudi 11 novembre 2021, en faveur des populations sinistrées d’Agoué menacées par la submersion marine. C’est à travers le Projet d’Investissement de Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP-BENIN) financé par la Banque mondiale.

Des travaux d’urgence ont été lancés, jeudi 11 novembre 2021, pour contrer la menace de submersion qui plane sur le segment de côte Sanvee-Codji-Hillacondji.

A Agoué, les populations touchées par le déferlement des vagues ont des raisons de se réjouir.

La tranchée, cause des inondations a été fermée grâce à la première phase des travaux du Projet d’Investissement de Résilience des Zones Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP-BENIN) financé par la Banque mondiale. Considérant le fait que la menace n’est pas totalement écartée en raison des prévisions météo-marines, d’autres travaux sont prévus. « Dans une seconde phase des travaux, nous allons procéder à la libération de la berge nord pour assurer une sécurité à la population et éviter tout risque d’accident lié aux catastrophes climatiques », a indiqué Bio Djarra Moussa, spécialiste du littoral du projet WACA.

Des sites d’accueil ont été retenus dans la commune de Grand-Popo pour accueillir les familles sinistrées.

« Un volet de la Banque mondiale à travers le projet WACA a prévu des activités génératrices de revenus pour renforcer les capacités de ces ménages qui seront déplacés », explique Bienvenu Milohin, préfet du département du Mono. « Nous avons l’obligation de les protéger. Nous les avons donc rassurés que c’est pour sécuriser leur vie et leur trouver des conditions meilleures que nous avons engagé ces actions », a précisé le préfet.

