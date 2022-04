Le projet ‘’Jeunes Officiels’’ lancé le 12 avril

Initialement prévue pour le lundi 11 avril, la 5ème édition du Projet ‘’Jeunes Officiels’’ sera lancée, mardi 12 avril dans les Centres retenus.

Les élèves de la 6ème en Terminale désireux de participer à la formation dans les disciplines : Jeunes arbitres football ; Jeunes arbitres basketball ; Jeunes coachs football ; Jeunes coachs basketball, Jeunes reporters sportifs ; Jeunes secouristes, qui ne se sont pas inscrits peuvent se rendre dans les centres retenus par département dans le cadre du Projet ‘’Jeunes Officiels’’ le mardi 12 avril 2022.

Le projet sera lancé, mardi 12 avril 2022, à 8 heures dans les Centres ci-après : Ceg Djègan kpèvi et Ceg1 Kétou (Ouémé-Plateau) ; Ceg Sainte Rita et Ceg1 Abomey-Calavi (Atlantique-Littoral) ; Ceg2 Azovè et Ceg1 Lokossa (Mono-Couffo) ; Lycée Mathieu Bouké et Ceg1 Kandi (Borgou-Alibori) ; Ceg1 Natitingou et Ceg1 Djougou (Atacora-Donga) ; Ceg1 Bohicon et Ceg1 Dassa (Zou-Collines).

Le projet ’’Jeunes Officiels’’ initié par l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU), permet aux élèves de tous les départements du Bénin de bénéficier de formation dans plusieurs disciplines.

Selon Alexis Donald Acakpo, directeur de l’OBSSU, en initiant ce projet, le gouvernement du Président Talon souhaite former les citoyens de type nouveau pour révéler les talents.

