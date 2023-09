Le programme des quarts de finale

La 10e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Maracana est à la phase des quarts de finale qui se jouent ce vendredi 29 septembre 2023.

Le Bénin est bien représenté pour ces quarts de finale dans les deux catégories. Le programme des rencontres des quarts de finale :

Séniors

14h : Bénin vs USA

14h : Togo vs Canada

15h15 : Mali vs Côte-d’Ivoire

15h15 : Burkina Faso vs Cameroun

Supers Séniors

13h : Burkina Faso vs Cameroun

13h : Côte-d’Ivoire vs Togo

13h45 : Mali vs Canada

13h45 : Guinée vs Bénin

Juste après les quarts, les pays qui auront validé leurs tickets joueront les demi finales également prévues aujourd’hui.

J.S

29 septembre 2023 par