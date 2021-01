Le procès des agents violeurs fixé au 10 février

Parfait Koudjoumè, agent de la police Républicaine en poste au commissariat central de Dogbo et Médard Tokounouvisso, agent de santé et radiologue en service à l’hôpital de zone de Klouékanmè ont été déposés à la prison civile de Lokossa lundi 18 janvier 2021. Ils sont inculpés entre autres pour viols sur deux filles.

Les faits remontent au 20 novembre 2020. Les soeurs C.M. et CI.M. âgées toutes deux de 20 ans ont été interpellées au carrefour giratoire de Klouékanmè pour non-respect du code de la route. Selon les informations rapportées par le Potentiel, les deux sœurs ont été conduites au commissariat de police où il leur a été demandé d’avoir des rapports avec un responsable du commissariat avant d’entrer en possession de leur engin.

Le sieur Parfait Koudjoumè, agent de police a conduit les deux (02) sœurs dans l’une des chambres de l’hôpital de zone de Klouékanmè. Là, elles été violées simultanément par les sieurs Parfait Koudjoumè et Médard Tokounouvisso. Les deux agents ont conduit les deux sœurs à Abomey aux environs de 23 heures. Ils les y auraient forcées à prendre des boissons alcoolisées et de la chicha avant de les ramener à Klouékanmè. A bord du véhicule, le policier aurait violé à nouveau l’une des filles sous le regard du sieur Tokounouvisso et du conducteur.

Quelques jours plus tard, au retour à leur domicile, l’une des victimes commence par se plaindre de douleurs au niveau de ses voies annales. Les deux sœurs décident alors de porter plainte. Le tribunal d’Aplahoué est saisi le 8 décembre 2020.

Les deux agents sont poursuivis pour ‹‹ abus d’autorité, pratiques sexuelles dégradantes, invitation à la toxicomanie, exposition aux maladies sexuellement transmissibles, à la Covid-19 ››. Un test de grossesse effectué sur la victime à la demande du procureur s’est révélé positif.

Le procès des deux agents est prévu pour le 10 février 2021.

M. M.

20 janvier 2021 par