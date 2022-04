Le président Talon plaide le cas des aspirants

A la rencontre entre le chef de l’Etat Patrice Talon et les confédérations et centrales syndicales ce mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina sur la revalorisation des salaires, le cas des enseignants aspirants a particulièrement préoccupé le Président de la République.

La revendication des syndicats en ce qui concerne les enseignants aspirants qui sont payés 9 mois sur 12 dans l’année a trouvé écho favorable auprès du président de la République. Ce qui ressort de l’intervention du chef de l’Etat Patrice Talon à la rencontre avec les confédérations et centrales syndicales ce mardi 26 avril 2022 au Palais de la Marina. « Donner une stabilité » dans l’emploi aux enseignants appelés aspirants et qu’ils « deviennent véritablement des enseignants professionnels (…) payés 12 mois/12 » est « pertinent », selon le président de la République Patrice Talon.

« Mais passer de 9 mois de salaire à 12 mois de salaire, c’est 1/3 de l’existant, une augmentation de la masse salariale. Est-ce qu’il ne faut pas utiliser davantage les ressources pour faire de ceux-là des salariés plein de l’Etat pour qu’ils aient 12 mois de salaire dans l’année au lieu de 9 mois salaire ? Mais s’il faut augmenter notre masse salariale en faisant de ceux-là des salariés plein de l’Etat, c’est autant de ressources en moins pour l’augmentation de salaires de ceux qui sont déjà à 12 mois sur 12. Ça par exemple, c’est aussi un choix à faire », a expliqué le président de la République. Patrice Talon appelle à des réflexions sur le choix à opérer pour satisfaire cette revendication « pertinente » relative à la situation des enseignants aspirants.

