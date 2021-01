Le préfet annule le limogeage du Sg de la mairie

Aimé Lavenir Béhanzin conserve son poste de secrétaire général de la mairie de Natitingou. Le préfet de l’Atacora, Déré Lydie Chabi Nah, vient d’annuler le limogeage décidé par le maire Taté Ouindeyama.

« Est constaté nul et de nul effet, l’arrêté communal année 2021 n°61-3/001/MCN-SP du 12 janvier 2021 relevant le secrétaire général de ses fonctions de Secrétariat général », indique l’arrêté préfectoral. Le préfet relève l’« inconsistance des visas de l’acte et une méconnaissance des dispositions de l’article 346 et suivants de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique ». L’arrêté communal du 12 janvier 2021 portant relèvement du secrétaire général de la mairie de Natitingou est annulé pour « manque de précision et de clarté de l’objet de l’acte, texte à l’allure narrative au mépris des règles de la légistique et de la rédaction des actes normatifs ».

M. M.

20 janvier 2021 par