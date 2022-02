Le nouveau comité exécutif officiellement installé

Le président de la Confédération Africaine des Sports Boules (Casb), El Hadj Idrissou Ibrahima a officiellement installé le samedi 5 février 2022, au siège de la Casb, le nouveau bureau élu de la Fédération béninoise de pétanque (Fbp). La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence du président du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) Julien Minavoa.

Elu le samedi 23 janvier 2022 à Dassa-zoume, le nouveau bureau de la Fbp a été officiellement installé le samedi 5 février par le président de la Confédération Africaine des Sports Boules (Casb), El Hadj Idrissou Ibrahima au cours d’une cérémonie fort simple. « Je voudrais également adresser à vous, qui venez d’être élus au sein du Comité Exécutif de la FBP au regard de vos compétences et expériences respectives avérées, le dimanche, 23 janvier 2022 à l’issue de votre Assemblée Générale tenue à la mairie de Dassa-Zoumè, mes sincères félicitations pour la marque de confiance dont vous avez été investis par les participants de ladite Assemblée Générale. », a introduit le président de la Casb.

Ce fut l’occasion pour le président Idrissou Ibrahima de rappeler à l’équipe conduite par le Président Garba Yaya, la tâche qui les attend et les défis à relever. « Vous venez de prendre les rênes de la Fédération Béninoise de Pétanque à un moment crucial où tous les regards du monde entier sont tournés vers la République du Bénin. En effet, comme vous le savez bien, la République du Bénin, abritera en décembre 2022, la 50 ème édition du Championnat du Monde de Pétanque (...) Le défi est donc grand et même très grand et vous n’avez pas le droit à l’erreur. ».

Le président du Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) Julien Minavoa a quant à lui souhaité au nouveau Comité exécutif de la Fbp la réussite. « Je ne doute pas de vos compétences car je vous connais très bien », a souligné Julien Minavoa.

Confiant et déterminé à relever le défi qui l’attend, Garba Yaya le nouveau président de la Fbp, a rassuré les uns et les autres avant de prendre l’engagement et accorder les violons avec l’ensemble de son comité pour l’atteinte des objectifs. "Nous savons que nous avons du pain sur la planche. Mais nous pouvons vous assurer que nous sommes déjà sur la planche. Parce que nous n’avons le droit d’échouer", a promis le président de la Fbp Garba Yaya.

Marcel H.

Le nouveau bureau élu

Président : Yaya GARBA

1er Vice-président : Richard ALLOSSOHOUN

2ème Vice-présidente : Léocadie GAUTHE

Secrétaire Général : Casimir DJOSSOU

Secrétaire Général Adjoint : François BOHOUTON

Trésorier Général : Salim BIO NIGAN

Trésorier Général Adjoint : Jean Claude KADJA

Responsable à l’Organisation : Léopold BIDE

1er Responsable Adjoint à l’Organisation : Aziz TCHINHOUN

2ème Responsable Adjoint à l’Organisation : Luc GNIMASSOU

Poste d’Arbitre : François COMLAN

Poste de Femme : Huguette AGUEH

6 février 2022 par