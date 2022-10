Le nouveau Conseil d’administration du PAC installé

Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé HEHOMEY a procédé à l’installation officielle vendredi 28 octobre 2022, des membres du nouveau conseil d’administration du Port autonome de Cotonou (PAC). Les nouveaux membres ont un mandat de 03 ans.

C’est officiel. Le nouveau conseil d’administration du Port autonome de Cotonou est installé. Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé HEHOMEY a procédé à leur installation vendredi 28 octobre 2022.

Au nombre de 07, ils ont été nommés en Conseil des ministres mercredi 19 octobre 2022 pour un mandat de 03 ans. A l’instar des membres du conseil d’administration, les représentants du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont été également installés dans leurs fonctions.

Profitant de l’occasion de la cérémonie d’installation, le ministre a rappelé les attentes du gouvernement pour le PAC. Il a évoqué entre autres, les valeurs de compétitivité, de performance, de responsabilité, de redevabilité et d’éthique, qui sont très attendues du gouvernement béninois dans sa politique de gouvernance du Port Autonome de Cotonou.

Le président du conseil d’administration a été élu au cours de la cérémonie d’installation. De façon unanime, les membres du conseil ont porté leur choix sur Joseph AHISSOU, directeur de cabinet du ministre des infrastructures et des transports.

F. A. A.

29 octobre 2022 par ,