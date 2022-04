Le message de Bio Tchané à la communauté chrétienne

La communauté chrétienne célèbre ce dimanche 17 avril 2022, la fête de Pâques. A l’occasion de cette célébration, le secrétaire exécutif national du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané a adressé un message aux chrétiens.



Abdoulaye Bio Tchané en communion avec les chrétiens à l’occasion de la célébration de la Pâques. A travers un message, il a formulé ses « vœux les meilleurs » a toute la communauté chrétienne. « En ce dimanche de Pâques, la fête centrale de votre foi, vous célébrez la victoire définitive de la Vie sur la Mort. En joignant mes mains pour citer cette prière, je vous offre mes vœux les meilleurs. Que ce jour béni vous inonde de bonheur, vous apporte joie et réconfort ». « Pâques, c’est une fête qui rassemble », a écrit le secrétaire exécutif national du Bloc Républicain.

Regrettant la crise sanitaire de Covid-19 qui avait mis à mal cette célébration, Bio Tchané a rendu grâce car, souligne-t-il, « la maladie s’éloigne progressivement avec son cortège de mauvais souvenirs ». « La mort a été engloutie », nous rassure la Sainte Bible, et c’est d’ailleurs toute la raison d’être de cette célébration pascale, symbole de renaissance à la vie au terme de la semaine sainte et de quarante jours de jeûne et prières », a rappelé le secrétaire exécutif national.

« A l’œuvre contre vents et marées, la tâche n’est pas sans souffrances. Que Dieu nous donne de continuer à l’assumer sans crainte, comme du grain semé, tout entier donné au terreau d’où il germera en épi, source de pain pour la communion fraternelle », a poursuivi Bio Tchané avant de formuler le vœu que Pâques marque pour chacun, la réalisation de ses vœux les plus nobles et donne l’occasion de passer d’agréables moments en compagnie de sa famille et de ses proches.

F. A. A.

17 avril 2022 par