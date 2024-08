Le marché régional moderne de Glazoué officiellement ouvert

Le marché régional de Glazoué a été inauguré mercredi 28 août 2024.

Après Cotonou, Porto-Novo et Azovè, Glazoué entre dans l’ère de la modernité avec un espace marchand sécurisé. Le marché régional moderne de Glazoué a ouvert officiellement ses portes, mercredi 28 août 2024.

Le nouveau marché couvre une superficie de 26 000 m2 et comprend 3067 espaces dont 2943 étals, 81 boutiques, 12 restaurants, 11 boucheries, 9 poissonneries, 11 magasins, ainsi que des bureaux administratifs, des installations sanitaires et un système de sécurité incendie.

« Ce joyau est indiscutablement le vôtre. Il est destiné pour vous permettre de développer vos activités dans de meilleures conditions », a indiqué le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané aux bénéficiaires.

L’investissement du gouvernement dans une infrastructure de telle envergure marque l’engagement pour l’amélioration des conditions de travail des femmes des marchés, des commerçants et la promotion d’une économie locale dynamique et résiliente, selon la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman.

Pour Eunice Loisel Kiniffo, Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), la mise en service du marché régional moderne de Glazoué permettra de dynamiser l’économie locale, attirer de nouveaux investissements et créer plus de 50 emplois durables pour les habitants de Glazoué.

La cérémonie d’inauguration a connu la présence des ministres Gaston Dossouhoui de l’Agriculture, de l’élevage de la pêche ; Eléonore Yayi Ladékan de l’Enseignement Supérieur ; du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané ; des maires de Glazoué, Savalou et Bantè, du préfet des Collines et de députés à l’Assemblée nationale dont Romaric Ogouwalé, Benoît Dègla, Edmond Agoua et Nicaise Fagnon.

‘’Gbominan’’, le marché régional moderne de Glazoué, est connu pour les ‘’labôco’’, une variété d’ignames prisée pour sa saveur exquises dans la préparation de l’igname pilée.

M. M.

29 août 2024