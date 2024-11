Le marché de Midombo à Akpakpa ouvert ce lundi

A l’instar de plusieurs autres marchés modernes, celui de Midombo à Akpakpa, dans le 3e arrondissement de Cotonou a été ouvert au public ce lundi 25 novembre 2024.

Après les marchés de Cadjèhoun, Aïdjèdo et de Mènontin, le marché moderne de Midombo, dans le 3e arrondissement de Cotonou a ouvert ses portes ce lundi 25 novembre 2024. L’infrastructure marchande mise en service pour le bonheur des usagers se distingue de toutes les autres par son envergure. Elle est composée 03 blocs nommés A, B, et C, et érigés sur deux niveaux.

Le Bloc A est composé de 34 boutiques, 12 restaurants, 373 étals primeurs, 28 boucheries, 11 poissonneries et 04 espaces écailleurs. Dans le Bloc B, on retrouve 04 restaurants, 41 boutiques, et 252 étals. Le Bloc C enfin, est composé de 23 Boutiques et des étals ferronniers.

La mise en service de ce marché s’inscrit dans le cadre du vaste programme de modernisations des marchés urbains et régionaux du Programme d’action du gouvernement (PAG).

Quelques images du nouveau marché de Midombo

F. A. A.

25 novembre 2024 par