Le maire Ahouandjinou échange avec les opérateurs économiques

Le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a tenu ce mercredi 16 septembre 2020 une séance de travail avec les opérateurs économiques opérants sur le territoire de la commune d’Abomey-Calavi. L’objectif est de renforcer le partenariat public-privé pour le développement de la commune.

Au cours de la séance, plusieurs sujets ont été débattus tels que : la question de l’entrepreneuriat des jeunes, la promotion et la consommation des produits locaux, le développement des secteurs industriels et commercial au profit de la commune.

Au terme de échanges, le maire Ahouandjinou a procédé à la désignation de certains représentants issus de tous les secteurs concernés pour définir les stratégies de coopération.

La séance initiée par le maire a connu la présence de la Vice-présidente de la Chambre de Commerce et d’industrie du Bénin Christiane Codjo Tossou, du directeur général de la Législation et des Relations internationales de la Douane Issa Idrissou, et du receveur des Douanes Éloïse Dossa Akinotcho.

A.A.A

