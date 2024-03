Le livre du CIPB pour l’émergence de fonctionnaires et employés de type nouveau

Le Conseil des Investisseurs du Bénin (CIPB) a édité un livre sur ‘’La motivation et l’engagement des personnels dans l’administration publique et les entreprises privées au Bénin’’. Le livre a été officiellement lancé, jeudi 7 mars 2024 à Cotonou, en présence du Ministre du travail et de la fonction publique ainsi que de plusieurs autres personnalités.

‘’La motivation et l’engagement des personnels dans l’administration publique et les entreprises privées au Bénin’’. C’est le titre de l’ouvrage de 180 pages rédigé sous la direction du professeur Dodji Amouzouvi et Dr Comlan Fagnibo.

Le livre, une étude commissionnée par le Conseil des Investisseurs du Bénin (CIPB), présente le « diagnostic de nos mentalités pour en tirer des pistes visant à corriger les attitudes les plus contre-productives ». L’objectif est d’adapter le mental des Béninois aux défis qui les attendent car le capital ne peut être investi intelligemment sans le ‘’mental’’.

« C’est le mental du Japonais ; du Sud-coréen ; du Chinois de Malaisie et de Thaïlande qui explique l’extraordinaire croissance de leur pays respectif », a expliqué Roland Riboux, le président du Conseil des Investisseurs du Bénin (CIPB), au lancement de l’ouvrage le jeudi 7 mars 2024.

L’état des lieux présente plusieurs facteurs qui structurent le corpus des valeurs béninoises. « Ces facteurs incluent le modèle familial, l’éducation, la traite négrière, le ressenti de la colonisation, le choc de la période marxiste et la persistance du laxisme dans l’administration malgré les différentes réformes ». Une proposition de solution à trois composantes a été faite par les auteurs du livre pour inverser la tendance. Il s’agit de la création d’un cadre institutionnel, la promotion de valeurs éthiques, la mise en place d’espace de communication.

Le professeur Dodji Amouzouvi propose d’agir sur le long terme pour changer les attitudes. Il suggère de diffuser de « nouvelles façons d’être béninois ».

Un livre d’ « actualité » dont le contenu « pertinent » laisse voir à travers un grand miroir des réalités, a commenté Thanguy Agoï dans sa présentation sur ‘’La motivation et l’engagement des personnels dans l’administration publique et les entreprises privées au Bénin’’.

Contribution au développement socio-économique

Le ministre du travail et de la fonction publique a estimé pertinentes les conclusions du livre selon lesquelles « le développement d’un pays ne dépend pas vraiment de l’abondance de ses ressources en matière première, mais plutôt du mental de son peuple ».

« (…) Nous voulons saluer l’initiative de l’édition de cet ouvrage qui a mis en lumière l’épineuse question de la motivation et de l’engagement du personnel au travail tant dans l’administration publique et dans le secteur privé », a ajouté le ministre.

Adidjatou Mathys a félicité le CIPB et son président Roland Riboux pour leur « riche et exaltante contribution au développement socio-économique de notre pays, le bénin depuis 1996 jusqu’à ce jour ».

M. M.

9 mars 2024 par