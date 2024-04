Coris Bank facilite l’accès de biens immobiliers aux béninois de la diaspora

Les Béninois de la diaspora ont désormais la possibilité d’obtenir des financements de la banque pour l’acquisition de biens immobiliers. Coris Bank International Bénin (CBI-Bénin) grâce à un partenariat avec RE/MAX-BENIN leur accorde des facilités.

Coris Bank International Bénin et RE/MAX-BENIN désormais ensemble pour financer l’acquisition de biens immobiliers aux B .,,,,,......éninois de la diaspora. Selon un communiqué de la CBI-Bénin, le partenariat vise à faciliter l’accès à la propriété immobilière aux communautés béninoises vivant à l’étranger en s’appuyant sur l’expertise de RE/MAX-BENIN et les solutions de financement innovantes de Coris Bank International.

A travers ce partenariat, Coris Bank International Bénin offre un accompagnement personnalisé qui permet de mettre à la disposition de la diaspora béninoise, une équipe dédiée pour les guider dans toutes les étapes de leur projet immobilier au pays, de la recherche du bien à l’acquisition effective/ et ou la livraison du chantier de construction. L’institution financière propose également un large choix de biens immobiliers adaptés aux besoins et aux budgets de la diaspora. « Cette dernière a enfin l’opportunité de faire construire ou d’acheter des résidences ou autres biens immobiliers sans crainte de détournement et usurpation de tout genre », précise le communiqué de la CBI-Bénin ; et des solutions de financement innovantes à un taux concurrentiel sur une durée flexible de remboursement allant de 60 à 72 mois au maximum.

A travers le nouveau partenariat, Coris Bank International Bénin offre également à sa clientèle, un produit d’épargne qui permet d’épargner tranquillement pour la mise de fonds quand le client sera prêt pour son projet immobilier.

F. A. A.

Dva

9 avril 2024 par