Le journaliste Omar Radi inculpé pour viol

Le journaliste marocain Omar Radi a été placé en détention le mercredi 29 juillet pour « viol » et « réception de fonds étrangers dans le but de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ».

Le journaliste marocain condamné en mars à quatre mois de prison avec sursis pour avoir critiqué un juge sur Twitter, a encore des ennuis judiciaires.

Selon Le Monde Afrique, Omar Radi a été placé en détention à la prison d’Oukacha à Casablanca pour « viol » et « réception de fonds étrangers dans le but de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat››.

D’après ce média, suite à une plainte déposée par une citoyenne, le journaliste a fait l’objet d’une enquête sur des « délits relatifs à l’attentat à la pudeur avec violence et viol ».

La deuxième enquête est relative « au sujet de la réception de fonds de parties étrangères en vue de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ».

Il est également reproché au journaliste marocain « de mener des contacts avec des agents de pays étrangers pour nuire à la situation diplomatique du Maroc ». Son procès est prévu pour le 22 septembre 2020.

Pour les autorités marocaines, les affaires dans lesquelles le journaliste est impliqué n’ont rien à voir avec la liberté d’expression.

A.A.A

4 août 2020 par