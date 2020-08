Le Groupe Ecobank a annoncé aujourd’hui les finalistes du Concours Ecobank Fintech 2020. La troisième édition dudit concours, est conçue pour renforcer la collaboration entre Ecobank et les Fintechs dont les produits ciblent le continent africain.

Parmi les 600 impressionnantes candidatures de Fintech reçues, 10 Fintech provenant de 7 pays différents ont été sélectionnées pour participer à une finale en ligne prévue le 21 août 2020.

Les 10 Fintech finalistes 2020 sont :

Always In-Touch Real-time (Afrique du Sud), Fluid AI (Inde), Franc Group (Afrique du Sud), Growth Factor (Ghana), Leaf Global Corporation (Rwanda), Moja Ride (Côte d’Ivoire), Nokwary Technologies Limited (Ghana), Papersoft S.A (Botswana), Ukheshe Payment Solutions (Afrique du Sud), PayChap Technologies (Tanzanie).

Les finalistes présenteront leurs produits à un jury, dont les trois (3) meilleurs remporteront une somme d’argent, respectivement d’une valeur de 10 000 dollars, 7 000 dollars et 5 000 dollars. Tous les finalistes seront admis au programme Fintech Ecobank où ils passeront les 6 prochains mois à explorer les opportunités de partenariat qui incluent :

• Le déploiement de produits multinationaux : une opportunité de poursuivre la collaboration avec Ecobank et éventuellement de lancer des produits sur les 33 pays africains dans lesquels Ecobank opère.

Les finalistes concourront pour le grand prix le 21 août et seront admis dans le Programme Ecobank Fintech pour poursuivre des partenariats commerciaux dans les 33 marchés de Ecobank à travers l’Afrique.

• Partenariats de prestataires de services : une chance de devenir un fournisseur de services panafricain en partenariat avec Ecobank pour le développement de produits ou l’offre de services.

• Mentorat et soutien au réseautage : accès à des opportunités de réseautage et de mentorat au sein du Groupe Ecobank et de son vaste réseau de partenaires mondiaux et africains.

• Intégration aux offres numériques existantes de Ecobank : une opportunité de s’intégrer aux offres numériques existantes de Ecobank.

Eddy Ogbogu, Directeur Exécutif des Opérations et Technologie du Groupe, a déclaré : « Nous félicitons les 10 Fintechs qui ont atteint la phase finale 2020. C’est une équipe impressionnante d’innovateurs et nous attendons avec impatience l’événement final où nous les honorerons et construirons des collaborations, que nous souhaitons productives ».

Le Concours Ecobank Fintech est organisé en partenariat avec le cabinet de conseil Konfidants et est soutenu par divers partenaires africains et internationaux.

A propos du Ecobank Fintech Challenge

Le Ecobank Fintech Challenge est un programme compétitif annuel organisé à l’intention des Fintech pour leur permettre d’exploiter les opportunités d’intégration de marché offertes par le Groupe Ecobank. Lancé en 2017, le Concours totalise deux éditions et en est à sa troisième édition. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web du programme www.ecobankfintech.com

