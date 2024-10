Démarrage imminent de la construction de Sèmè-City à Ouidah

Démarrage imminent des travaux de construction de Sèmè City dans la commune de Ouidah (phase 1). En prélude aux travaux, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour une mission de contrôle technique dans le cadre du projet.

Le Conseil des ministres a autorisé, mercredi 30 octobre 2024, une mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de Sèmè City dans la commune de Ouidah (phase 1).

« En vue du démarrage imminent des travaux de construction, il est fortement recommandé de recourir à un bureau de contrôle technique dès la phase d’avant-projet détaillé afin de s’assurer du respect des normes de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. A cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé dont les missions porteront essentiellement sur les volets sécurité des personnes, solidité des ouvrages, accessibilité des personnes handicapées, fonctionnement des installations, vérification des exigences d’isolation acoustique dans les bâtiments autres que ceux d’habitation. Sont également pris en compte, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l’isolation thermique et les économies d’énergie dans les bâtiments, l’environnement, l’hygiène et la santé ».

Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, le projet vise à promouvoir le développement d’une économie du savoir et de l’innovation, pourvoyeuse d’emplois et de richesse, offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci comprennent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d’entreprises innovantes ; de même que des communautés d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants, de professionnels, d’entrepreneurs et d’investisseurs aussi bien béninois qu’étrangers.

M. M.

30 octobre 2024 par ,