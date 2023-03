Le gouvernement réagit aux accusations de violation des droits

Face à des voix qui s’élèvent pour dénoncer la ‘’violation des droits’’ de l’ex ministre de la justice et candidate du parti d’opposition Les Démocrates Reckya Madougou et de l’universitaire Joël Aïvo, le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji a fait des clarifications. C’est le vendredi 24 mars 2023 à l’occasion des échanges hebdomadaires avec la presse.

Les personnes en détention en général et particulièrement les personnalités conservent certains de leurs droits, a reconnu le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, vendredi 24 mars 2023, lors des échanges avec les professionnels des médias.

Wilfried Houngbédji dit avoir « la conviction que les agents de l’administration en général et de l’administration pénitentiaire en particulier s’emploient à faire bien ce qu’ils ont à faire ».

« Si éventuellement il y avait une violation des droits des pensionnaires (…), cela serait condamnable et le gouvernement n’encouragerait aucun agent public à s’employer à brimer les droits de Béninois même s’ils sont pour le moment en prison », a clarifié le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement.

Pour Wilfried Houngbédji, si des détenus estiment qu’il y a eu une « méprise » sur leurs droits, « les intéressés savent devant quelle juridiction compétente se déférer » pour « les voir sanctionner afin que cela ne se reproduise plus ».

Le secrétaire général adjoint du gouvernement s’inscrit en porte-à faux contre le fait que l’ex ministre de la justice et candidate du parti d’opposition Les Démocrates Reckya Madougou et de l’universitaire Joël Aïvo seraient empêchés d’entrer en contact avec leurs avocats. « Je ne suis pas sûr que l’une et l’autre disent qu’ils ne reçoivent pas leurs avocats. Ce n’est pas vrai ! Peut-être qu’il y a eu des circonstances particulières où les prescriptions légales n’ont pas été observées comme il conviendrait. Mais je suis convaincu que chacun d’eux rencontre son ou ses avocats, après l’organisation interne de l’univers carcéral, les textes qui sont appliqués, relèvent de la compétence du régisseur », a indiqué Wilfried Houngbédji.

Il faut préciser qu’une question d’actualité a été adressée au gouvernement par le député du parti d"opposition Les Démocrates sur de supposées ’’violations des droits de Reckya Madougou et Joël Aïvo en milieu cracéral’’.

Les mêmes dénonciations ont été faites par l’ex président Yayi Boni dans une publication Facebook.

Marc MENSAH

