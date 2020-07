Le gouvernement expose les mesures complémentaires au public

En Conseil des ministres ce mercredi 29 juillet 2020, le gouvernement a pris de mesures complémentaires de soutien aux entreprises d’exploitation agricole et aux micros, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l’atténuation des effets socioéconomiques de la pandémie du Coronavirus. Au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 30 juillet, le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, et d’autres membres du gouvernement ont expliqué au public, ces nouvelles mesures.

Selon le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, ces mesures complémentaires ont été prises pour relancer l’économie nationale et faire en sorte que les acteurs principaux de l’économie béninoise, qui étaient en croissance forte depuis les 04 dernières années, reprennent « le chemin de la croissance ».

« Les mesures qui avaient été prises le 10 juin étaient dans le même contexte », a-t-il ajouté rappelant qu’elles étaient « d’abord et avant tout des mesures économiques, ensuite des mesures sociales qui sont venues compléter la première série de mesures prises par le gouvernement qui étaient celles-là fondamentalement des mesures sanitaires ».

Selon le ministre d’Etat, ces trois paquets de mesures ont sollicité des ressources importantes du gouvernement ».

Pour le ministre de l’économie et des finances, le secteur agricole représente plus du quart de la richesse produite au Bénin. Mais lorsqu’on observe ce secteur qui, explique-t-il, est le « premier contributeur financier, on voit qu’il y a quelque chose qui ne va pas ». A en croire Romuald Wadagni, au niveau du financement bancaire, 02,09% de crédit bancaire vont au secteur agricole, et au niveau des SFD, à peu près 17% y sont affectés.

Le paquet des trois mesures poursuit-il, est composé de trois éléments dont le premier est une somme de 50 milliards de crédit de refinancement direct pour permettre aux banques, et aux institutions financières qui veulent financer ces exploitants agricoles, d’avoir accès à de l’argent à 02%.

Selon le gouvernement, la combinaison des différentes mesures permettra aux exploitants agricoles d’avoir désormais plus accès aux crédits à un taux faible.

Cette conférence de presse a connu la présence du président de la CONEB, Albert Fèliho, et du président de l’APBEF, Lazare Noulékou, qui ont salué ces actions du gouvernement.

Ont pris part à cette conférence de presse, les ministres Véronique Tognifodé Mèwanou des affaires sociales et de la micro finance, Gaston C. Dossouhoui de l’agriculture et Modeste Kérékou de l’emploi des jeunes.

