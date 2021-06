Le gouvernement envisage le recrutement de 662 aspirants

En Conseil des ministres ce mercredi 30 juin 2021, le gouvernement béninois a décidé du recrutement de 662 aspirants pour la formation d’enseignants au profit des lycées techniques agricoles.

« Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels, il est prévu la construction et la réhabilitation d’une trentaine de lycées techniques agricoles d’ici à 2023. Ces établissements serviront notamment à former des exploitants agricoles de type nouveau », informe le Conseil des ministres.

Le fonctionnement optimal de ces écoles, nécessite la mise à disposition sur la période de 2152 enseignants complémentaires toutes spécialités confondues. Pour le compte de l’année 2021, le Conseil a donc autorisé le recrutement de 662 aspirants dont 517 de niveau Licence professionnelle en sciences agronomiques et 145 de niveau du Diplôme d’études agricoles tropicales. Ils seront mis en formation pendant deux ans pour les uns, et trois ans pour les autres. « Ceux d’entre eux qui auront réussi à l’examen final seront déployés comme élèves-professeurs adjoints ou élèves professeurs certifiés selon le cas », ajoute le Conseil des ministres.

