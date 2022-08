Le gouvernement encourage Laurence Evania Gbaye, 1ère des filles au BAC 2022

Trois ministres du gouvernement du président Patrice Talon ont reçu en audience, mercredi 03 août 2022, la première des filles à l’examen du Baccalauréat 2022.

Fidèle à sa vision de promouvoir l’excellence en milieu scolaire et d’orienter plus d’apprenantes vers les séries et filières scientifiques, le gouvernement a rendu hommage à Laurence Evania Gbaye, jeune fille âgée de 16 ans qui obtenu une moyenne de 18,22 sur 20 à l’examen du Baccalauréat 2022, série C au Bénin.

Laurence a été reçue en audience, mercredi , en présence de ses parents, conjointement par la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladékan et Kouaro Yves Chabi, ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle.

« C’est une joie et un grand honneur pour moi de me retrouver ici en ce moment. Je ne m’y attendais pas du tout. Je remercie le Gouvernement pour ce privilège dont je bénéficie. J’exhorte les filles qui hésitent encore, à embrasser les séries scientifiques. Il n’y a rien de sorcier. Au retour de l’école je m’enfermais pour travailler et j’ai juste cru en moi-même ; mais sans m’attendre à ce résultat », s’est réjouie Laurence Evania Gbaye.

Les ministres ont félicité Laurence Evania Gbaye pour ses performances qui permettent de la classer 1ère des filles au BAC 2022 et confortent le gouvernement dans ses actions en faveur des filles et de la femme béninoise en général.

La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladékan a promis qu’une bourse sera octroyée à Laurence Evania Gbaye et la distinction de la jeune fille lors d’un événement qui sera organisé prochainement pour reconnaître le mérite des meilleurs au BAC 2022.

Kouaro Yves Chabi, ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle a remercié les parents de Laurence de leur accompagnement ainsi que les enseignants qui ont encadré la 1ère des filles au BAC 2022.

Laurence Evania Gbaye est originaire de Bantè dans le département des Collines

M. M.

4 août 2022 par