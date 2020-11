Le gouvernement béninois recherche des partenaires industriels

Le gouvernement du Bénin recherche de partenaires pour la construction d’usines de transformation de tomates et d’oranges. Le chef de l’Etat l’a notifié lors de sa rencontre de reddition de compte à Klouékanmè lundi 23 novembre 2020.

À Klouékanmè, le maire Dieudonné Coffi Gbédjékan a fait part des défis de la commune à Patrice Talon au nombre desquels la construction d’usines de transformation d’oranges et de tomates.

Le président Patrice Talon a assuré que son gouvernement travaille à la recherche de partenaires pour la construction d’usines de transformation de tomates et d’oranges. Le but est d’éviter que « les productions continuent de pourrir dans les champs ou sur les bras des braves paysans.

Le chef d’Etat a également annoncé que le nombre de tracteurs qui sera mis à la disposition des producteurs sera doublé dès l’année prochaine.

