Le gouvernement autorise l’élaboration d’un Schéma directeur

En conseil des ministres ce mercredi 25 septembre 2024, le gouvernement a marqué son accord pour l’élaboration du Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Mono-Couffo, et l’actualisation de celui des eaux du bassin de l’Ouémé.

Bientôt un Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Mono-Couffo. La décision a été prise ce mercredi 25 septembre 2024. Celui de l’Ouémé selon le communiqué du Conseil des ministres, sera actualisé.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, des quatre ensembles hydrographiques catégorisés dans le pays, seul celui de l’Ouémé dispose d’un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015 ; soit depuis une dizaine d’années. « Il est donc opportun qu’il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau », lit-on dans le communiqué.

« A ce jour, celui du Mono-Couffo, et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n’en disposent pas », a informé le gouvernement soulignant que des diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage.

La réalisation de ces schémas directeurs selon le gouvernement, est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d’une agence nationale des bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays en lieu et place d’agences réparties par bassin.

