Le football béninois en deuil !

Une star du football béninois s’en est allée dans la nuit de ce lundi 5 à mardi 6 Décembre 2022. Son nom, c’est Fousseni Lazadi.

Fousseni Lazadi (29 ans) a trouvé la mort dans un accident à Abomey dans la nuit de lundi à mardi vers 1h du matin.

Formé au centre Taneka de Natitingou, Lazadi ne défendra plus désormais les couleurs de son club Dadjê FC. On ne pouvait croire à sa disparition alors qu’il a fait une belle démonstration dimanche dernier avec son club face aux Lotoboys en championnat. Talentueux, Fousseni Lazadi a fait ses grands débuts à l’ASPAC avec qui il a même été champion du Bénin. Il a également pris par Béké FC et Energie FC.

Ex-coéquipier du gardien béninois Saturnin Allagbé, Fousseni a aussi évolué à l’international sous les couleurs du club Bayelsa United. Cadet, junior, espoir et même sénior, Lazadi avait franchi toutes les étapes avec les Ecureuils du Bénin qu’il a fièrement représenté.

Fousseni Lazadi a été inhumé ce mardi matin.

Que son âme repose en paix !

Josué SOSSOU

6 décembre 2022 par