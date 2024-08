Le défilé militaire démarre après le dépôt de gerbe

Le défilé militaire et paramilitaire dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, ce jeudi 1er août 2024 a démarré sur le Boulevard de la Marina. Avant de se rendre sur lieux, le Chef de l’Etat Patrice Talon a procédé au dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués dans les Jardins de Mathieu.

1er août 1960 - 1er août 2024. Le Bénin célèbre son 64e anniversaire e l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations officielles ont démarré par le dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués dans les Jardins de Mathieu. Par cet acte, le Chef de l’Etat rend hommage aux enfants et soldats du Bénin morts pour la liberté. Après le dépôt, Patrice Talon, Chef Suprême des Armées s’est rendu au défilé militaire et paramilitaire.

Les membres du gouvernement, présidents des institutions, personnalités et invités assistent au défilé. Placé sous le thème « Les forces de défense et de sécurité avec la nation, pour un Bénin sûr et prospère », le défilé militaire et paramilitaire va durer 90 minutes.

A.A.A

