Le cordon sanitaire s’étend à 12 villes

Prévue pour couvrir les villes de Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi, Allada, Akpro-Missérété et Adjarra, le cordon sanitaire établi dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus au Bénin s’est étendu aux communes de Tori Bossito, Zè, Sô-Ava, et Aguégués.

Suivant les recommandations du gouvernement du président Patrice Talon, les entrées et sorties dans ces différentes villes sont interdites dès ce lundi 30 mars 2020, sauf dérogations des préfets.

A l’exception des espaces marchands qui, pour l’heure sont autorisés à ouvrir, le regroupement de plus de 10 personnes est interdit. Les personnes opérant sur ces lieux doivent respecter la distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre, le lavage régulier des mains, et le port de masque afin d’éviter toute contamination.

Les taxis et autres véhicules de transport en commun sont suspendus, et ce, jusqu’au 12 avril à minuit. Même si les taxis doivent circuler, ils n’auront pas plus que 04 passagers à bord, et 03 au niveau des embarcations. Seuls les véhicules de transport de marchandises sont autorisés à circuler. Il est interdit aux taxis motos, le transport de plus d’une personne.

Les cérémonies funéraires seront organisées dans la stricte intimité familiale, et ne doivent mobiliser plus de 10 personnes, avec le respect de la distance de sécurité sanitaire, et autres mesures préventives.

Pour la pandémie du Covid-19, le Bénin compte 05 cas au lieu de 06. Le premier patient ayant recouvré la santé.

Selon les responsables des services sanitaires, ces personnes ne présentent aucun signe clinique à la date de ce jour.

30 mars 2020