Le congrès extraordinaire de la FBF prévu pour le 27 novembre

C’est le 27 novembre prochain qu’aura lieu le congrès extraordinaire de la Fédération béninoise de football (FBF).

Cette rencontre sera l’occasion pour les clubs affiliés à la Fédération béninoise de Football de définir le format et les modalités pratiques du déroulement des championnats de la saison 2020-2021.

L’élection des délégués des clubs des Ligues départementales de Football amateur et des femmes se fera les 13 et 14 novembre prochain.

La date du 27 novembre retenue pour l’organisation de l’Assemblée générale extraordinaire de la FBF a été décidée lors de la réunion du 23 octobre dernier par l’instance dirigeante du football au Bénin.

F. A. A.

6 novembre 2020 par