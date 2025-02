Le choc Man City vs Real Madrid à suivre ce mardi

Les 16es de finale de ce nouveau format de la Ligue des Champions démarrent dans la soirée de ce mardi 11 février 2025. Au programme, quatre rencontres à suivre avec notamment le fameux Manchester City vs Real Madrid.

Encore une fois, les Sky Blues de Manchester City retrouvent les Madrilènes du Real Madrid. Les deux formations s’affrontent ce soir dans le cadre du barrage aller de la Ligue des Champions. Une seule équipe réussira à passer en huitième de finale. Avant le match retour la semaine prochaine au Santiago Bernabéu, la Maison Blanche est en déplacement à l’Etihad Stadium. Qui pour l’emporter ? Hier en conférence de presse, Pep Guardiola, manager de Manchester City, s’attend à un match difficile face à Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo et Vinicius Jr.

"C’est impossible de contrôler ces joueurs pendant 90, 180 ou 200 minutes. Tout le monde le sait, ils sont exceptionnels tous les quatre. Les appels, les combinaisons, les un contre un... Il faut réduire leur participation mais il faut accepter que ça va arriver. Peu importe ce qu’il se passe, si les défenseurs sont proches, ils ont les capacités pour s’en sortir. Il faut être intelligent, lire le tempo pour obtenir un bon résultat avant Bernabeu", a déclaré le technicien espagnol.

Les matchs à suivre ce mardi :

Brest vs PSG, 18h45

Sporting vs Dortmund, 21h

Juventus vs PSV Eindhoven, 21h

Manchester City vs Real Madrid, 21h



J.S

11 février 2025 par ,